Английский «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Английский «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Дата: 2018/12/18 13:58
Раздел: Спорт
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