Утверждения о том, что начальник ГРУ Игорь Сергун скончался на территории Ливана, являются конспирологическим бредом. Об этом во вторник, 18 декабря, заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.
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Утверждения о том, что начальник ГРУ Игорь Сергун скончался на территории Ливана, являются конспирологическим бредом. Об этом во вторник, 18 декабря, заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Дата: 2018/12/18 13:15
Раздел: Новость
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