Американский режиссер Квентин Тарантино прогнал двух грабителей, которые залезли ночью в его дом. Об этом 17 декабря написал таблоид TMZ.

Грабители проникли в дом режиссера в ночь на 16 декабря через окно.

По данным TMZ, Тарантино услышал, что в дом кто-то залез, вышел навстречу преступникам и «оказал сопротивление». Задержать грабителей у него не получилось, и они скрылись с украденными драгоценностями и другими ценными вещами. Как сообщает The Hollywood Reporter, при столкновении никто не пострадал.

Полиция Лос-Анджелеса уже разыскивает преступников: их хотят вычислить с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены в окрестностях дома, где живет Тарантино.

Квентин Тарантино — американский режиссер, продюсер и актер. Одними из самых известных его работ стали «Бешенные псы», «От заката до рассвета», «Убить Билла» и «Бесславные ублюдки». Тарантино дважды получал «Оскар»: за сценарии к «Криминальному чтиву» и «Джанго освобожденному». Он неоднократно входил в рейтинги лучших режиссеров, а также становился обладателем других престижных наград.

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