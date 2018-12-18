Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР. В России сообщалось, что генерал-полковник скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха. Отчет с признаниями Флинна опубликовало Министерство юстиции США.

«Флинн заявил, что он позвонил послу [России в США Сергею] Кисляку после смерти [Игоря] Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования», — сказано в отчете ведомства.

Других подробностей нет.

Флинн был назначен на должность советника в январе 2017-го, но вскоре подал в отставку после появления информации об обсуждении антироссийских санкций с занимавшим тогда пост посла России в США Кисляком.

О смерти Сергуна стало известно 4 января 2016 года. После смерти Сергуна начальником ГРУ стал генерал-полковник Игорь Коробов. Он умер, не проработав в должности и трех лет. О его смерти минобороны России сообщило в ночь на 22 ноября.

Коробов умер 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни, говорилось в заявлении военного ведомства. До того момента о болезни Коробова официально ничего не сообщалось.

Minval.az