Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале назвал «вонючей мразью» телеведущего Дмитрия Киселева. Таким образом он отреагировал на заявление Киселева в «Вестях недели» о том, что нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр несоразмерно с нападением на других журналистов, удостоенных Time титула «Человек года».

«Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев — вонючая мразь?» — написал руководитель редакции радиостанции в ответ на негодование коллеги Фельгенгауэр Александра Плющева.

В выпуске от 16 декабря Киселев сказал, что Time несправедливо поставил «на одну доску» убийство членов редакции газеты Capital Gazette в штате Мэриленд «рассерженным читателем» и нападение «психически больного сексуального маньяка Бориса Грица» на Фельгенгауэр в редакции «Эха». Гриц лишь «порезал кожу на шее» журналистки, заявил Киселев. «Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину одно и то же», — сказал он.

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