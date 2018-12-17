Герцогиню Корнуольскую Камиллу возмутило платье бывшей актрисы Меган Маркл с открытым плечом, в котором она прибыла на вручение наград British Fashion Awards. Об этом со ссылкой на источник сообщает Women’s Day.

Как сообщает «Лента.Ру», появление беременной Меган Маркл на церемонии награждения в откровенном черном платье и с темным лаком на ногтях вызвало недовольство в королевской семье. По версии Women’s Day, наряд Маркл также не понравился 71-летней Камилле. «Камилла долго сидела и с удивлением наблюдала за недавним поведением Меган, — рассказал собеседник издания. — Она продолжила бы хранить молчание, однако внешний вид герцогини на церемонии Fashion Awards Show стал последней каплей».

В настоящий момент Камилла готова поставить 37-летнюю Меган Маркл на место и выгнать из семьи. «Она посчитала ее поведение на церемонии неподобающим для королевской семьи, — объяснил источник. — Даже ее платье было совершенно неуместным».

Помимо этого, по данным источника, Маркл дали во дворце прозвища и тайно называют ее «ураган Меган» и «сложная герцогиня».

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