Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила актера Джеффри Раша в том, что он вел себя непристойно и неуместно по отношению к ней. Она рассказала об этом в интервью New York Times 17 декабря.

По словам актрисы, Раш позволял себе непристойные вещи в то время, как они вместе работали над театральной постановкой «Записки сумасшедшего» по повести Николая Гоголя.

Она утверждает, что актер танцевал перед ней голым, отправлял ей интимные сообщения, прикасался к ее спине «неприятным» образом, а также подглядывал за ней, когда она принимала душ. Она рассказала, что однажды в душе заметила, что Раш держит над кабинкой зеркало и наблюдает за тем, как она моется. По ее мнению, он сделал это в шутку, но тогда она поняла, что нигде не сможет чувствовать себя в безопасности.

Раш в ответ на это заявил, что обвинения Стоун некорректны, а описанные случаи «вырваны из контекста». Несмотря на это он принес ей извинения и объяснил, что не хотел ее обижать.

Сама актриса также объяснила, что все это время пыталась отшучиваться и не предпринимала никаких действий, потому что Раш — звезда австралийской сцены. «Что бы они сделали? Уволили бы Джеффри и оставили бы меня?» — призналась она на интервью. В 2011 году, когда постановку показывали в театре, Рашу было почти 60 лет, а Стоун — около 26.

Это не первый случай, когда бывшие коллеги обвиняют Раша в домогательствах. В конце 2017 года об этом заявила коллега актера по театральной постановке «Короля Лира» (ее имя не называется). Из-за этого Рашу пришлось покинуть пост президента Австралийской академии киноиндустрии, но свою вину он не признал.

Джеффри Раш — один из самых известных австралийских актеров театра и кино. В киносерии «Пираты Карибского моря» он сыграл капитана Гектора Барбоссу. Он также известен ролями в картинах «Влюбленный Шекспир», «Фрида» и «Блеск», который принес актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль, отмечает RTVI.

Яэль Стоун — 33-летняя австралийская актриса, получившая известность за роль Лорны Морелло в сериале «Оранжевый — хит сезона».

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