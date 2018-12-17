Армянский военнослужащий в оккупированном Карабахе был доставлен в госпиталь с огнестрельным ранением в области глаза.

Информацию об этом ереванскому «Спутнику» подтвердили в госпитале. Здесь также отметили, что сегодня, 17 декабря, принято решение перевезти его в Ереван. Состояние раненого крайне тяжелое.

По информации сайта Shamshyan.com, военнослужащий был призван из военкомата административного района Эребуни (Ереван). Издание связалось с матерью солдата, которая отметила, что им самим еще неизвестны причины случившегося. Родственникам лишь позвонили и сказали срочно прибыть в госпиталь. Фамилия солдата – Вагранян.

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