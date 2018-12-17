Федерация спортивного боулинга Азербайджана в Бакинском развлекательном центре провела четвертый тур чемпионата страны.

Спортсмены традиционно были поделены на две лиги – «А» и «Б».

Как сообщил пресс-секретарь Федерации спортивного боулинга Азербайджана Наир Алиев, по итогам напряженного дня соревнований в Лиге «Б» первое место занял Гасым Алиев. На второй строчке расположился Афиг Агаев, а третьим стал Кянан Исмаилов.

В Лиге «А» победу отпраздновал Рамиль Гамидов, серебро заработал Вусал Джафаров, а бронзу Шахрияр Исмаилов.

Спонсором тура стали компании KATV1 и Part-A-Part («Большой праздник»). Информационную поддержку оказывают Minval.az, Sport FM, Myvideo.az, 1news.az, Kaspiy.az и Media.az.

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