Жительница Канады Джекки Лэйк по ошибке отправила своего кота почтой, сообщает RT.

По данным телеканала, женщина отправила посылку из Новой Шотландии в Монреаль, не увидев, что в коробку залез её кот Балу.

После того как Лэйк заметила пропажу животного, она начала поиски, однако они не увенчались успехом.

Спустя несколько дней, по словам женщины, ей позвонили из курьерской службы и спросили, не отправляла ли она кота по почте.

Как отметил представитель перевозчика, водитель грузовика, который занимался доставкой отправлений, обнаружил выбравшегося из посылки кота в своём фургоне.

В настоящее время животное находится дома.

Minval.az