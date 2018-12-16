Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, начала расследование в отношении компании после выявления новой уязвимости в соцсети.

Эксперты DPC намерены изучить, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных Евросоюза, вступившие в силу в конце мая 2018 года.

Ранее 14 декабря представители Facebook сообщили об обнаруженной уязвимости, из-за которой фотографии 6,8 млн пользователей соцсети могли быть доступныдля сторонних приложений. Уязвимость существовала с 13 по 25 сентября, отметили в Facebook.

После того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно получала жалобы от пользователей соцсети касательно нарушения их личного пространства, отметил представитель комиссии Грэм Дойл. За нарушение европейского законодательства в области защиты данных Facebook и иным международным компаниям грозит штраф в объеме до 4 процентов годового оборота.

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