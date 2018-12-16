Соединённые Штаты приветствуют решение лидеров ЕС продлить на полгода санкции в отношении России, заявил представитель Госдепа Роберт Палладино.

«Мы приветствуем единогласное решение Европейского совета продлить экономические санкции против России», — цитирует его пресс-служба Госдепа.

Палладино отметил, что США также приветствуют усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, «на которых негативно отражается агрессия России в Азовском море».

«Мы продолжим работать с европейскими союзниками и партнёрами, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — добавил представитель Госдепа.

Minval.az