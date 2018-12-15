Научные работники Детского института в Мельбурне обнаружили, что в теле человека существует ген, влияющий на развитие ребенка.

Для человечества уже давно не секрет, что пол ребенка формируется за счет определенных хромосом: XX-хромосомы способствуют рождению девочки, а XY — мальчика. Однако оказалось, что все намного сложнее.

Исследователи из Австралии выяснили, что Y-хромосома содержит в себе некий критический ген, названный SRY. Этот ген оказывает влияние на другой, SOX9. От количества SOX9 зависит развитие половых органов: низкий уровень этого гена способствует развитию яичников, а высокий — яичек, передает «Вечерняя Москва».

Также было установлено, что при высоком содержании SOX9 зародыши, которые обладали XX-хромосомами и должны были родиться девочками, получили мужские половые органы и в процессе формирования плода стали мальчиками. Исследователи отмечают, что этот эффект работает и в обратную сторону.

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