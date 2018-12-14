Бывшая жена российского миллиардера Фархада Ахмедова (69 место в списке Forbes, $1,4 млрд) смогла получить его вертолет Eurocopter EC155, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Татьяны Ахмедовой.

По данным агентства, речь идет о вертолете, который использовался для перевозки пассажиров на суперъяхту Ахмедова Luna. Eurocopter EC155 был конфискован в рамках спора о разделе имущества между супругами и продан за примерно €5 млн ($5,7 млн).

Пресс-секретарь Ахмедова заявил Reuters, что стоимость вертолета «ничтожна» по сравнению с суммами, которые экс-супруга миллиардера тратит на судебные иски против него.

Minval.az