Экипаж Международной космической станции (МКС) заказал на Новый год мандарины, чёрную икру и яблочный сок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических исследований РАН Александра Агуреева.

— Специально на Новый год космонавты заказали икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например, говядина под майонезом, карбонат, мясное азу, — сказал он.

Газированные и алкогольные напитки на МКС употреблять нельзя. Поэтому там будут пить яблочный или апельсиновый сок, а также воду. В целом члены экипажа МКС-58/59 придерживаются здорового питания. Также они заказали творог с орехами, разные виды каш и кофе.

Встречать Новый год на борту МКС будет интернациональный экипаж из трёх человек: космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт НАСА Энн Макклейн и представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

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