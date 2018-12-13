Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 13 декабря призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства, пишет «Сноб».

По словам президента, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично. «Не надо ждать поддержки государства, надо ей конечно пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой», — объяснил он.

Владимир Путин подчеркнул, что каждый россиянин должен ставить перед собой амбициозные цели и такие задачи, достигать которые приятно: «В этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха, а личный успех каждого — это успех всей страны».

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