Российский лидер Владимир Путин заявил, что президентом может быть человек любой профессии, но он должен полностью посвятить свою жизнь этой деятельности.

«Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой», — сказал Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, передает RT.

По его словам, данные профессиональные знания и навыки нужны и полезны.

«Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — заявил российский лидер.

Minval.az