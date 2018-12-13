И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудил с лидером Карабахских сепаратистов Бако Саакяном вопросы внутренней и внешней политики. Встреча прошла в Ереване.

«Также они рассмотрели вопросы безопасности, формирования государственных бюджетов на 2019 год», — отмечается в сообщении.

B последние сутки в оккупированном Нагорном Карабахе возникла серьезная напряженность: командующий оккупационными войсками Карабаха Левон Мнацаканян подал в отставку. По неофициальным данным, требование уволить Мнацаканяна поступило из Еревана, но лидер сепаратистов Бако Саакян эту идею не поддержал.

Тем временем появились сообщения и об отставке и главы «Совбеза» Карабаха Bиталия Баласаняна и ряда других военных, недовольных решением Еревана в отношении Мнацаканяна. Также появились сообщения о митингах протеста в Карабахе с требованием освободить арестованного в Ереване Роберта Кочаряна.

Minval.az