Принятая в Европарламенте резолюция против Северного потока-2 не имеет отношения к экономике и энергетическим потребностям. Об это в четверг, 13 декабря,заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, резолюция обусловлена политикой.

«Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы», — сказала она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что европейским странам необходимы энергоносители.

Накануне евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

Днем ранее Конгресс США выступил за санкции против Северного потока-2 и призвал ЕС отказаться от этого проекта.

Minval.az