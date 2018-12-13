Предлагаем читателям сокращенный перевод на русский язык интервью с профессором, доктором юридических наук, заслуженным юристом Азербайджана Ильхамом Рагимовым:

— Ильхам муаллим, в настоящее время в республике обсуждения, полемики, дискуссии связаны в первую очередь с событиями в Армении, с приходом к власти Пашиняна. Неужели для нас это имеет важное, принципиальное значение?

— Вы совершенно правильно подметили, что слишком большое внимание уделялось и уделяется событиям, которые произошли в Армении, в результате которых сменилась не только власть, а изменилась, по сути, система власти. Даже президентские выборы в США так широко не обсуждались, как революционный процесс в Армении. И это не случайно, ибо нам не безразлично, кто придет к власти в этой стране, с которой мы находимся в состоянии войны. Конечно, мы бы хотели видеть в этой роли человека, трезво оценивающего сложившуюся ситуацию, которая ведет армянский народ в никуда. К сожалению, пока все свидетельствует о том, что у Пашиняна слишком примитивное понимание сути Карабахской проблемы.

— Пашинян получил кредит доверия своего народа, победив в парламентских выборах. Существует мнение у наших политиков о том, что он не сможет удержаться во власти. Так ли это?

— Если он решит проблемы, вытекающие из внутренних потребностей населения, на что и надеются армяне, то он останется у власти. А именно: 1) ориентация на Запад и демократизация общества, но без ущерба в отношениях с Россией; 2) Карабахский вопрос; 3) социальные проблемы, т.е. улучшение жизненных условий людей; 4) усмирить Карабахский клан Кочаряна и Саргсяна, а затем перетянуть их на свою сторону; 5) эффективнее использовать армянскую диаспору в решении поставленных задач.

Полагаю, что он еще до прихода к власти начал решать первую задачу, хотя и очень осторожно, зная возможную реакцию России. Для него этот путь будет не легким, так как сидеть на двух стульях можно, но неудобно. Не только Пашинян, но и вся Армения понимают, что без России невозможно решить вторую проблему – Карабахскую. Вряд ли и в его бытность эта проблема будет решена. Третья задача, как бы он не старался ее решить, так и останется не решенной, так как Армения не располагает соответствующим экономическим потенциалом и геополитическими условиями. Плюс к этому, Россия вряд ли будет оказывать финансовую помощь Армении, если она слишком далеко зайдет в отношениях с Западом. Тем не менее, Пашинян понимает, что Россия никогда не пойдет по пути полного разрыва отношений с Арменией, с учетом не только их исторических связей, но и исхода из существующей политической ситуации в мире.

Одним словом, России Армения нужна в такой же мере, как Армении нужна Россия. Такова реальность, из которой мы должны исходить, а не мечтать о том, что при Пашиняне, наконец-то, Россия полностью откажется от своих покровительских функций. Карабахский клан будет ему противостоять до тех пор, пока сторонники Кочаряна и Саргсяна не убедятся в том, что он действительно желает и делает все возможное для решения конфликта.

Наконец, последняя задача, стоящая перед новым правителем Армении… Конечно же, он не мог не знать, что армянская диаспора в мире и в бытность предыдущих правителей оказывала Армении не только большую финансовую помощь, но и самое главное, политическую поддержку, особенно на Западе. Однако это они делали не по внутреннему желанию и стремлению, а нехотя, без удовольствия, т.е. только потому, что они все-таки армяне. В принципе, они не признавали антидемократическую, коррупционную предыдущую власть. Поэтому, если армянская диаспора увидит, что Пашинян искренне желает решить эти задачи, их деятельность будет гораздо эффективнее.

— Многие полагали, что Россия, которая не заинтересована в смене политического курса Армении, помешает приходу к власти Пашиняна. Почему все-таки Россия не вмешалась в эти революционные уличные процессы?

— Подумайте сами: каким образом, под каким «соусом» Россия должна была вмешиваться в эти события? Москва понимала, что народ, население Армении более не хотят власти Саргсяна. Поэтому пойти против подавляющей части населения и противостоять происходящему, бескровному процессу, означало бы выступить против народа, а значит, потерять Армению навсегда. Поэтому Россия решила выступить в роли наблюдателя за происходящими событиями. И это было совершенно правильное решение для России.

— У нас в Азербайджане слишком много пропагандируется мысль о том, что события в Армении — на пользу нам, ибо создается возможность для более тесного сближения между Баку и Москвой. Иначе говоря, чем сложнее и противоречивее отношение России и Армении, тем лучше для нас.

— Куда дальше сближаться, если между Москвой и Баку отношения и так на высоком уровне? И не только между президентами, но и вообще между нашими странами в широком формате сложились прекрасные отношения. Фактически на сегодняшний день не осталось ни одной проблемы, которая была бы предметом для спора между двумя государствами. Таких проблем нет. Давайте сравним, что было при Ельцине и то, что стало тогдп, когда к власти пришел Путин. Это же небо и земля! Когда Ельцин был у власти, он хоть раз посещал Баку? Или хоть что-то сказал или сделал для урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией? Этого не было. Ельцин даже не вмешивался в этот вопрос никогда. Это говорило о том, что он все-таки на стороне Армении, хотя и пассивно. Это было явно видно. Давайте объективно рассуждать: все-таки с приходом к власти Путина и его команды ситуация изменилась. Он все же старается урегулировать этот вопрос. Другое дело, что решения найти пока не получается. Ищут компромиссы, чтобы и та, и другая стороны сами пришли к какому-то согласию. Теперь давайте посмотрим в будущее. Путин же не вечно будет у власти? А как вы думаете, что будет, когда он уйдет? Я сомневаюсь в том, что тот, кто придет после него, захочет решить по справедливости Карабахский вопрос, как это старается сделать на сегодняшний день Владимир Владимирович.

— Что можно ожидать в 2019-м году в этом плане? Будут ли новые продвижения и договоренности?

— Я не думаю, что 2019-м году с приходом Пашиняна что-то изменится в решении этой проблемы.

— Давайте теперь обсудим проблемы, обсуждающиеся в нашей стране. Начнем с вновь возникшего вопроса относительно русского языка.

— «Избавиться» от русского языка или точнее препятствовать его распространению в Азербайджане методом запрета, который предлагает мадам–депутат (Говхар Бахшалиева – прим.ред) , да и не только она (года два тому назад приблизительно с подобным предложением выступил также писатель и поэт Сабир Рустамханлы) выглядит, мягко говоря, смешным, но очень опасным. Но если она считает, что это принесет пользу нашему народу, образованию, науке, и вообще поможет решить много других социально-политических вопросов – то я предлагаю ей подготовить законопроект о запрете русского языка на территории Азербайджана и представить его в Милли Меджлис, членом которого она является. И то верно, что многие отдают своих детей в русскую и английскую школы. Но почему? Да потому, что они понимают, что именно знание этих языков им пригодится в будущем. Верно и то, что мы должны знать в совершенстве свой родной язык. Но созданы ли для этого у нас соответствующие условия? Запретом мы не сможем остановить процесс роста потребности в русском языке. Нельзя забывать, что общение во всем постсоветском пространстве осуществляется именно посредством этого языка. Сейчас, как известно, в России принят закон, по которому в этой стране можно получить работу, владея русским языком. И не секрет, что многие наши молодые граждане уезжают в Россию именно на заработки. Поэтому они и вынуждены изучать русский язык. Сегодня, кстати, во всех странах Европы, многие граждане стараются знать именно русский язык.

— Совсем недавно, депутат Сиявуш Новрузов обвинил азербайджанских олигархов России в бездействии и привел в пример армянскую диаспору.

— Я знаком с его выступлением. Его обращение носит безадресный характер. Было бы хорошо, если бы он был более конкретен. Наверное, он не совсем осведомлен о том, что в России достаточно много наших соотечественников, которые честно и добросовестно выполняют свой долг перед Родиной. А ведь он может их обидеть. В принципе, я не одобряю его такой обвинительный тон в адрес наших известных представителей в России. Если у него есть какие-то реальные, позитивные предложения по совершенствованию деятельности нашей диаспоры, то пусть лучше озвучит их. А его обвинительный, диктаторский тон может только оттолкнуть нашу российскую элиту, которая собирается создавать новую диаспорскую организацию.

— Кстати, что с нашим Конгрессом Азербайджанцев в России? Какова его судьба?

— По поручению Президента страны я занимался этим вопросом. К сожалению, пока еще мы не имеем в России организации, которая могла бы объединить вокруг себя наших соотечественников. Могу сказать лишь одно: Глава государства очень обеспокоен этой проблемой и лично контролирует этот вопрос. Будем надеяться, что в ближайшем будущем вопрос этот найдет свое решение.

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