Сегодня для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сложилась более благоприятная ситуация.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в четверг на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года, сообщает сайт главы государства.

«Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления», — подчеркнул Ильхам Алиев.

В первую очередь, по его словам, это растущая мощь, потенциал, экономическая, военная и политическая сила Азербайджана, и укрепляющиеся международные позиции страны.

«Мы продолжим проводить свою последовательную политику в этом направлении», — сказал президент.

Президент отметил, что сегодня к Азербайджану относятся с большим уважением на международном уровне. «Растет наш международный авторитет, о чем я говорил неоднократно, и это не просто слова. Очень многие решения и резолюции международных организаций отражают нашу позицию по нагорно-карабахскому конфликту», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что позиция Баку по данному вопросу находит также свое отражение в подписываемых Азербайджаном двусторонних соглашениях.

«Когда я говорю о растущем международном авторитете Азербайджана, то имею в виду именно это. Одновременно, и азербайджанский народ прекрасно знает об этом, что в Армении впадают в истерику тем фактом, что и организации, членом которых является Армения, и в которых мы не представлены, предпочтение отдается нашей позиции», — заявил Ильхам Алиев.

Minval.az