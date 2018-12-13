Предупреждение о террористической угрозе может означать крах надежд Пашиняна на «западном направлении»

Террор в современном мире остается одной их главных угроз, и теракт в предрождественском Страсбурге напомнил об этом в очередной раз. 2 человека погибли, 13 (по другим данным, 14) получили ранения, во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Об этом не объявлено официально, но нетрудно догадаться: не расслабляются в праздничные дни и правоохранительные органы других стран. И уж тем более никого сегодня не удивляют предупреждения, с которыми выступают внешнеполитические ведомства многих стран, с советами своим гражданам воздержаться от поездок в те или иные страны, где ситуация слишком опасная, или же проявить осторожность.

Вот и посольство США в Армении предупредило граждан Соединенных Штатов, находящихся в этой южнокавказской стране, о необходимости проявлять бдительность. Как напоминают дипломаты, в Армении в сезон праздников традиционно отмечается рост преступности – от карманных и квартирных краж до угроз, обусловленных транснациональными террористическими организациями и людьми, одержимыми экстремистской идеологией в Европе. “Экстремисты продолжают фокусировать свое внимание, в частности, на торговых молах, аэропортах, клубах, ресторанах, помещениях для молитвы, транспортных узлах, где бывают туристы”, — предупреждает посольство США.

По совести говоря, криминогенная ситуация в Армении всегда была не сказать чтобы идиллической. А уличные волнения минувшей весны, «кадровая чехарда» и т.д. и вовсе раскачали ситуацию. Но вот то, что американцы заговорили еще и о террористических угрозах, задело в Ереване многих. Тем более что последовало это предупреждение как раз накануне пика зимнего туристического сезона.

МИД и МВД Армении благоразумно решили промолчать. А вот Армянский Национальный комитет Америки (ANCA) вполне официально выразил недоумение: как это так? В изложении ANCA, Армения даже по данным американского Госдепа является одним из самых безопасных мест на планете для американских путешественников. «Ещё более непонятным является тот факт, почему посольство просило американцев проявить бдительность в отношении «угроз, исходящих от транснациональных террористических организаций и отдельных лиц», которые, по всем известным данным, не только отсутствуют в Армении, но даже исторически не были в ней представлены» — уверяет ANCA.

Намеренно не станем напоминать господам из ANCA, что бывший руководитель этой организации оказался в тюрьме как раз за причастность к нескольким громким терактам в США. Просто авторам этого возмущенного письма надо бы напомнить о другом: международный терроризм в Армении как раз представлен, причем давно и широко. Нет, речь не о том, как Армана Джанджугазяна, зарезавшего на одной из улиц в Гюмри российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева, объявили «боевиком ИГИЛ». Речь о другом. В Армении не любят акцентировать внимание, но армянский террор появился в мире еще в конце XIX века и с того времени не прекращался. Третья его волна пришлась на семидесятые-восьмидесятые годы ХХ века. И есть предостаточно данных, свидетельствующих, что КГБ СССР весьма активно покровительствовал армянским террористическим группировкам, причем «рабочие контакты» осуществлялись через КГБ Армянской ССР, с тем расчетом, чтобы в случае чего свалить все на не ко времени взыгравшие у личного состава армянских подразделений национальные чувства. В те же годы явками в Ереване располагала палестинская ООП, которая, кстати, весьма активно покровительствовала армянским коллегам. Сегодня многие армянские террористы, отсидев сроки в европейских тюрьмах, вместе со своими ближневосточными коллегами перебрались на постоянное жительство в Армению. И даже создали здесь свою партию — «Сасна Црер», уже после того, как летом 2016 года осуществили в Армении классический теракт с захватом заложников. Сегодня соучастники той «акции» уже вышли из тюрьмы, попытали счастья на выборах в парламент, не прошли, но чем они занимаются теперь, можно только догадаться. Особенно после того, как теперь уже бывший посол США в Армении Ричард Миллс напомнил, что урегулирования конфликта в Карабахе без вывода войск Армении с захваченных азербайджанских земель не будет.

Плюс ко всему в США могли принять во внимание, точнее, не могли не принять во внимание и близкие отношения Армении с Ираном. О чем возмущенно проговаривается ереванский «Спутник», комментируя предупреждение посольства США: «Неужели американские дипломаты имеют в виду близость Ирана, с которым у Армении весьма теплые и дружеские отношения, и только они, американцы считают эту страну исчадием ада и рассадником терроризма?» Вообще-то о том, что из Ирана исходит серьезная террористическая угроза, знают не только в США, но то, что об иранском факторе заговорил ереванский же «Спутник», как минимум небезынтересно. Можно вспомнить и присутствие в Армении боевиков РКК, которую США считают террористической группировкой (разногласия с Турцией касаются «сил самообороны», точнее, степени близости этих сил самообороны к РКК). Перечислят возможные поводы для тревоги можно долго.

Однако для Никола Пашиняна, в особенности на фоне поствыборной эйфории, это предупреждение посольства США — по-настоящему плохая новость. Речь не о криминогенной ситуации (здесь мало кто испытывает иллюзии) и даже не о невысоком профессионализме местных спецслужб. После того, как телефонные переговоры их руководителей смаковал весь «Армнет», и не только «Армнет», кстати говоря, здесь тоже мало места для сладких заблуждений. Просто это предупреждение обозначило, с какой скоростью рушатся надежды Пашиняна на пресловутый «западный вектор». Никол Воваевич рассчитывал, что, получив авансом ярлык «демократа», он уже завоевал симпатии Запада, и теперь остается только стричь дивиденды, но, как показывает этот пресс-релиз, Запад вообще и США в частности не намерены гладить Никола Воваевича исключительно по шерстке. Особенно если дело касается таких деликатных вопросов, как отношения Армении с Ираном, которые в Ереване и не думают сворачивать даже после недвусмысленного предупреждения Болтона.

К тому же это не единственный тревожный симптом. Ереванская «Грапарак» отпускает язвительные шпильки в адрес «блестящей» внешней политики Армении. Сайт министерства иностранных дел сообщает о встречах министра Зограба Мнацаканяна на высоком уровне, однако молчит о неудавшихся встречах, иронизирует газета: «Например, есть информация о том, что «4 декабря в штаб-квартире НАТО состоялась встреча и.о. главы МИД Зограба Мнацаканяна с заместителем генерального секретаря Роуз Гетемюллер», однако не говорится о том, что министр пытался сделать все, чтобы его принял генсек НАТО Йенс Столтенберг, однако не получилось, и вынуждено удовлетворился встречей с госпожой Роуз Гетемюллер. Или на сайте есть новость, что «6 декабря в рамках проходящей в Милане 25-ой министерской конференции ОБСЕ состоялась встреча и.о. главы МИД Зограба Мнацаканяна с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл», однако не говорится о том, что 4 декабря в Брюсселе он пытался сделать все, чтобы встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, но не удалось, посему удовлетворился встречей с его помощником». МИД Армении поторопился выступить с опровержением: дескать, Мнацаканян и не пытался добиться встреч ни со Столтенбергом, ни с Помпео, но вот удалось ли развеять обвинения, вопрос риторический. И уж тем боле отсутствие таких встреч — еще один показатель, что на Западе Армению и в прямом, и в переносном смысле никто не ждет. Но…и в ОДКБ отношения у Никола Воваевича испорчены донельзя. Ему не стали устраивать накануне выборов публичную порку в виде избрания уже в Санкт-Петербурге кандидата от Беларуси на пост генсека ОДКБ, но то, что просочилось в прессу, дает предостаточно пищи для размышлений. Судя по всему, Армения, несмотря на все театральные эффекты пашиняновской уличной революции, остается в политическом «тупике» точно так же, как без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией остаются «тупиковыми» ее железы дороги, принадлежащие России.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az