Новые власти Армении также начали тесно сотрудничать с криминальными авторитетами. Именно в результате этого сотрудничества в Чехии был обнаружен объявленный в розыск племянник экс-президента Сержа Саргсяна – Нарек Саргсян.

Об этом сообщает газета «Жаманак».

При этом армянское издание напоминает, что в распространенном полицией официальном сообщении отмечается, что Нарек Саркисян был задержан при тесном сотрудничестве различных подразделений полиции, национального бюро Интерпола в Армении и правоохранительных органов ряда стран.

«Однако по нашим сведениям, местонахождение Нарека Саргсяна выдал криминальный авторитет Андраник Согоян («Зап»), который долгие годы занимался криминальной деятельностью в Чехии и скрывается от правоохранительных органов этой страны в Армении», — пишет газета.