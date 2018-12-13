Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, победивший на досрочных парламентских выборах в стране, заявил: «Мы готовы установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, что и Турция к этому готова».

Пашинян встретился с группой иностранных журналистов в резиденции премьер-министра и ответил на их вопросы. При ответе на вопрос корреспондента информагентства «Анадолу» (Anadolu) Пашинян рассказал о том, будут ли предприниматься новые шаги в направлении нормализации отношений с Турцией.

«Мы готовы к установлению прямых отношений с Турцией без предварительных условий, надеюсь, что и Турция готова»

«Наши отношения с Турцией связаны с проблемой Нагорного Карабаха», — сказал Пашинян, отметив, что восприятие отношений между Арменией и Азербайджаном влияет и на отношения между Турцией и Арменией.

«Я и раньше неоднократно говорил, что мы готовы к установлению прямых отношений с Турцией без предварительных условий, — заявил Пашинян. — Надеюсь, что и Турция к этому готова».

«Мы надеемся разрешить проблему Нагорного Карабаха»

Пашинян, также коснувшийся вопроса оккупированного Арменией Нагорного Карабаха, сказал, что этот вопрос остается на международной повестке дня и является одним из приоритетов. «Мы надеемся разрешить эту проблему, — отметил Пашинян. — Мы решительно выступаем за мирное решение».

Снова все усложнил!

Пашинян подчеркнул, что разрешение проблемы Нагорного Карабаха невозможно без признания права на самоопределение проживающих там людей.

«Мы не станем членом НАТО»

Пашинян, блок которого набрал на выборах 70,4% голосов, рассказал и о внешнеполитическом курсе будущего правительства. Пашинян отметил, что Армения традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией, но в то же время имеет партнерские отношения с ЕС и является членом Совета Европы.

«Мы не находимся под чьим-либо влиянием, — сказал Пашинян. — Мы поддерживаем отношения с НАТО, но не намерены становиться членом альянса».

Комментарии читателей:

Misafir: Нагорный Карабах — это наше предварительное условие.

Hakk: Нагорный Карабах — это тюркские земли, и пока их оккупация продолжается, Ереван — наш враг.

emrew: Как же, только об этом и думаем, как бы установить с вами хорошие отношения.

Göktürk: Не намерены становиться членом НАТО. Да кто вас сделает членом НАТО:D Без одобрения Турции вы не сможете вступить в НАТО. А Турция не одобрит ваше членство до тех пор, пока вы не покинете Нагорный Карабах.

benben: Да не у вас, а у Турции есть предварительные условия, остолоп.

Cihan: Вы сначала уйдите из Нагорного Карабаха, верните его Азербайджану, принесите извинения Азербайджану за совершенные вами массовые убийства, а потом посмотрим.

Mehmet: Мы повесим азербайджанский флаг в Нагорном Карабахе…

Vatandaş: Не находятся под чьим-либо влиянием:))) Кроме России, хотел сказать?

osmanoğlu2023: Наши условия известны… Мы не имеем дела с шакалами!

Fehmi: Похоже, завидуют турецко-азербайджанским отношениям. Сначала пусть решат проблему Нагорного Карабаха с нашими азербайджанскими братьями, тогда мы начнем переговоры.

Vatandaş: Предусловия есть. Уйдите с территории братской страны, которую вы оккупировали. Откажитесь от дискурса о так называемом геноциде. Давайте обоюдно откроем архивы. Но сначала станьте независимым государством. Вам словно кольцо вдели в нос, куда за него потянут, туда и идете.

Hsn41: США и их сторонники — страны Европы, которые наказали Россию за присоединение Крыма и применили санкции, ранее сделали то же самое в отношении нас в кипрском вопросе, почему сейчас вы не применяете санкции в отношении Армении? Где справедливость? Лицемеры.

Esas: Освободите Нагорный Карабах, отпустите лиц, которые числятся пропавшими без вести, извинитесь за ложь о геноциде, откажитесь от обвинений против нас, от территориальных претензий в Анатолии, решите проблему компенсаций, извинений за массовые убийства, которые вы совершили в Анатолии, когда Запад обещал вам территории. Закройте лагеря РПК (Рабочей партии Курдистана), извинитесь за дипломатов, убитых террористической организацией АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении), выплатите компенсации. Аналогичным образом решите проблему похожих вероломных действий в отношении Азербайджана. Конечно, это требует твердой воли. Россия под санкциями, Иран — тоже. Гора внутренних проблем. Теперь вы решили договариваться с Турцией, несмотря на ненависть, которую вы воспитали у своих граждан.

ugur gurbetci: Хорошая техника: распространяй ложь о геноциде, оккупируй Азербайджан и тихой сапой договорись с Турцией… Ей-богу, кто-то скажет вам «стоп»!!!

dinamik: Чтобы наладить отношения, им нужно избавиться от влияния армянской диаспоры на Западе и стать независимым государством. Ведь они получают помощь от разных фондов. Но помощь сегодня есть, завтра нет, а соседи всегда с тобой…

garip: Похоже на здравый смысл. Дай-то бог. Одной проблемой станет меньше.

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