Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана 2 декабря пресекли въезд в страну по поддельному британскому паспорту гражданина Пакистана, прибывшего рейсом Москва-Баку, говорится в сообщении службы.

Также была установлена подделка шведской İD-карты другого гражданина Пакистана, прилетевшего 4 декабря рейсом Стамбул-Баку.

Кроме того, в паспорте гражданки Узбекистана, прилетевшей рейсом Москва-Баку 5 декабря, поддельными оказались штампы с датами. Поддельным оказался паспорт и у гражданина Великобритании, прилетевшего 6 декабря рейсом Эрбиль-Баку. В ходе расследования у него был найден иракский паспорт. А у гражданина Индии, прилетевшего в Баку из Дубая 7 декабря, поддельной оказалась электронная виза в Азербайджан

В отношении задержанных лиц были приняты соответствующие меры.

Minval.az