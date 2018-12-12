Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл в Баку встречу с главнокомандующим силами НАТО Кёртисом Скапарротти.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности. Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряжённости», — говорится в заявлении Минобороны России.

Отмечается, что стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году крупных оперативных мероприятиях.

Minval.az