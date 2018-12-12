В рядах Республиканской партии Армении зреет бунт. Ряд «республиканцев» недовольны Сержем Саргсяном, по их убеждению, он фактически провалил партию, выдвинувшись в апреле в качестве премьер-министра, включив на этих выборах единоличным решением в список партии Давида Шахназаряна и Арташеса Гегамяна, и более того, в активную предвыборную агитацию. Поэтому не исключается, что в ближайшее время будет поставлен вопрос смены руководителя партии, сообщает армянской издание «Паст» со ссылкой на источники в рядах партии.

«Дело не только в горьком разочаровании, что политическая сила не прошла в парламент. Вопрос в том, что по нашим сведениям, серьезное столкновение имело место при принятии – непринятии результатов выборов, а также в связи с некоторыми действиями Сержа Саргсяна.

Конечно, уже ясно, что представители Республиканской партии не будут оспаривать результаты выборов. Однако несколько членов партии настаивали на том, что результаты должны быть оспорены. Кроме того, что у них есть определенные сомнения, при этом, по их мнению, тем самым решится несколько проблем, и в первую очередь принцип «какой привет, такой ответ» – как Пашинян в свое время обращался с ними, так и они должны сейчас обращаться с ним.

Однако большая часть посчитала нецелесообразным обострять ситуацию на данном этапе, учитывая общественные настроения, а также то обстоятельство, что будет очень сложно представить конкретные, мало-мальски убедительные факты. Как вчера отметил Давид Арутюнян, «нет информации достаточного объема, чтобы сделать обжалование осмысленным», сообщает издание.

Minval.az