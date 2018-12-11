11 декабря, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом армии Кёртисем Скапаротти. Об этом сообщает МО АР.

Генерал-полковник Н.Садыков, отметив успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом, рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности Азербайджанской Армии в рамках различных программ, а также о вкладе, вносимым Азербайджаном в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права.

Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, генерал-полковник Н.Садыков выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, генерал К.Скапаротти особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, генерал К.Скапаротти подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении завтрашней встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по ряду вопросов, представляющий взаимный интерес.

Minval.az