10 декабря при организационной поддержке посольства Азербайджана в Королевстве Испания в Барселоне состоялась церемония почтения светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие депутаты Конгресса Испании, главы ряда дипломатических представительств, аккредитованных в Испании, представители общественности страны, СМИ и члены азербайджанской диаспоры в Барселоне.

Мероприятие началось с минуты молчания.

Посол Азербайджана в Испании Анар Магеррамов отметил, что Азербайджан в 1991 году после обретения независимости столкнулся с тяжелой ситуацией, в результате агрессии и этнической чистки Армении против Азербайджана было оккупировано 20 процентов территорий, более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

А.Магеррамов особо подчеркнул, что именно после возвращения 15 июня 1993 года по настоянию народа Гейдара Алиева к власти была установлена стабильность во внутренней и внешней политике страны, достигнут режим прекращения огня, заложен фундамент нового развития страны.

Посол довел до внимания, что политический курс Гейдара Алиева сегодня с большим успехом продолжает глава государства, Президент Ильхам Алиев, в результате проводимой им успешной внутренней и внешней политики Азербайджан превратился в лидера региона.

Отметив, что всесторонний прогресс современного Азербайджана связан с именем Гейдара Алиева, посвятившего большую часть своей жизни своему народу, А.Магеррамов сказал, что осуществление в стране фундаментальных реформ во всех сферах стало возможным именно благодаря дальновидной политике, богатому опыту и решимости общенационального лидера Гейдара Алиева.

Генеральный консул Турции в Барселоне Гючлю Калафат в своем выступлении сказал, что в результате неоценимых заслуг Гейдара Алиева Азербайджан стал узнаваем на мировой арене. Дипломат подчеркнул исключительную роль великого лидера в установлении дружественных, братских связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией. Отметив наличие связей между нашими странами на высоком уровне, Г.Калафат довел до внимания, что Азербайджан является лидером по инвестициям, вложенным в экономику Турции. Турция, в свою очередь, также крупный инвестор в Азербайджане. Дипломат подчеркнул, что реализация проектов железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Трансанатолийского трубопровода, а также открытие в прошлом месяце в Турции нефтеперерабатывающего завода «STAR» является очередным проявлением братских отношений двух стран.

В заключение на мероприятии на испанском языке был показан документальный фильм о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева «Дорога в вечность».

Minval.az