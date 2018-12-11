Глава «Лукойла» Вагит Алекперов назвал невозможным приход ему на смену женщины, передает RNS со ссылкой на Bloomberg TV.

По его словам, в качестве своих потенциальных преемников он рассматривает только мужчин, поскольку у него на примете нет ни одной женщины с необходимым потенциалом.

Алекперов считает, что это объясняется преимущественно мужским характером нефтяной отрасли. «К сожалению, наша отрасль в целом никогда не готовила специалистов женщин. Всегда готовились мужчины», — пояснил он.

Впрочем, глава «Лукойла» не исключил, что в будущем ситуация может измениться. По его словам, компания тесно сотрудничает с университетами в вопросе подготовки специалистов и среди потенциальных кандидатов на управленческие посты есть четыре женщины.

Ранее Алекперов заявлял, что рассматривает в качестве потенциальных преемников «технологических специалистов» из нефтяной отрасли. По его словам, смена руководства может произойти через пять лет.

Minval.az