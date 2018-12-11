Певец Эмин Агаларов заявил, что его музыкальный продюсер Роб Голдстоун охарактеризовал встречу 2016 года с Дональдом Трампом-младшим как глупую и бесполезную.

Как рассказал Эмин Агаларов изданию Daily Mail, встречу с командой Трампа попросил организовать его отец. Певец подчеркнул, что, «насколько ему известно», Агаларов-старший «не действовал по указанию Кремля».

В июне 2016 года Эмин перенаправил просьбу отца продюсеру Робу Голдстоуну, который, по словам певца, всегда отличался чувством юмора и «нестандартными, но эффективными методами выполнения поставленных задач». По словам Эмина Агаларова, письмо Голдстоуна Трампу было всего лишь «творческим трюком, нацеленным на привлечение внимания».

После встречи Голдстоун заявил Эмину, что переговоры продлились от пяти до десяти минут и были «самыми глупыми и самыми непродуктивными в мире».

«Это была самая непродуктивная и самая бесполезная встреча в истории мира, … на самом деле встреча ничем не закончилась… Честно сказать, я не понимал, о чем они говорят, не понимала и команда Трампа. Думаю, один важный представитель команды Трампа ушел со встречи, поскольку он не понимал, что происходит», — цитирует Агаларов Голдстоуна.

Певец также отметил, что считает утверждения о вмешательстве России в американские выборы «смешными и глупыми». Он отказался отвечать, связывался ли с ним или с кем-то из его команды спецпрокурор Роберт Мюллер, однако подчеркнул, что не боится возвращаться в США, поскольку ему нечего скрывать.

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