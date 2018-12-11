Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой содержится призыв выставить России конкретные требования, невыполнение которых Москвой повлекло бы за собой ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, этим документом Вильнюс «призывает по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии» после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. За принятие резолюции проголосовали 79 парламентариев, еще двое воздержались, против не проголосовал никто.

Как отмечает «Европейская правда», поведение России было названо «грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права», которое угрожает всему региону и европейской безопасности.

Сейм предлагает перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые Москва должна выполнить. В случае их невыполнения предложено применить «куда более эффективные и широкие санкции».

Подготовленная парламентским Комитетом по иностранным делам резолюция предлагает выдвинуть России требования о передаче Керченского пролива и «оккупированных Россией территорий» под контроль ООН, а также освобождении украинцев — «как политических заключенных, так и военнопленных».

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