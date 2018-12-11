11 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Пограничными войсками Исламской Республики Иран генерал-майором Гасимом Резаи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов довел до внимания гостей военно-политическую ситуацию в регионе, подчеркнув при этом, что нерешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта по сей день представляет угрозу региональной стабильности.

Отмечая, что религиозные, исторические и культурные связи между нашими государствами основаны на добрых, дружеских традициях, генерал-майор Г.Резаи подчеркнул, что, как и в других направлениях, в военной сфере также имеется большой потенциал для сотрудничества между Ираном и Азербайджаном. Он заявил, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и его справедливую позицию в связи с решением конфликта.

В ходе встречи состоялся всесторонний обмен мнениями по перспективам военного сотрудничества между армиями Азербайджана и Ирана, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az