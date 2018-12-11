Украинские моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе, ответили на вопросы издания Телевизионной службы новостей (ТСН). Письма Андрея Эйдера и Андрея Артеменко, получивших ранения во время тарана украинского буксира российским кораблем, опубликованы на сайте издания.

Военные моряки, содержащиеся в СИЗО «Матросская тишина», пожаловались, что они полностью отрезаны от общения с внешним миром и ничего не знают о судьбе задержанных коллег.

18-летний Андрей Эйдер рассказал, что перенес операцию, связанную с ранением левого колена и правого бедра: «Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться», — объяснил он. Моряк также посетовал на недоступность табака и усталость от прослушивания «Русского радио». «Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — написал он.

Другой задержанный моряк, Андрей Артеменко, 1994 года рождения, сообщил, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние его здоровья улучшилось. Он также отметил, что плохо владеет русским языком, в связи с чем попросил сокамерника помочь ему ответить на вопросы ТСН.

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