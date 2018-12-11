«Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой прослушиваемой песней 20 века на стриминг-сервисах, сообщил Universal Music Group в Twitter.

По версии медиахолдинга, песню прослушали более 1,5 миллиарда раз.

«Богемскую рапсодию» написал лидер британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают друг в друга и завершаются кодой. Музыкальное произведение трижды входило в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.

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