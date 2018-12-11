Министерство внутренних дел Грузии при сотрудничестве с европейскими коллегами во Франции задержаны 2 грузинских «вора в законе» и 8 членов организованной группировки, — об этом сообщил на проведенной сегодня пресс-конференции директор Департамента центральной криминальной полиции Владимир Борцвадзе.

По его словам, МВД Грузии, с целью эффективной борьбы с организованной преступностью, посредством направленных в европейские страны полицейских атташе, вновь активно продолжает сотрудничество с правоохранительными ведомствами стран-членов ЕС, Интерполом и Европолом.

В результате взаимного сотрудничества, с активным привлечением и непосредственным участием грузинских правоохранителей, 10 декабря текущего года во французском городе Лионе была проведена масштабная спецоперация под названием „VORS 69-01“. Задержаны действовавшие во Франции и Бельгии 22 члена грузинских, армянских и азербайджанских организованных преступных группировок. Задержаны – 10 граждан Грузии, среди которых 2 «вора в законе».

Так, в результате спецоперации задержаны граждане Грузии: грузинские «воры в законе» — Миндия Нижарадзе 1971 года рождения и Реваз Сескурия 1973 года рождения; а также, члены грузинской преступной группировки – О.Т. 1983 года рождения, С.Ч. 1983 года рождения, Р.Н. 1984 года рождения, И.Б. 1968 года рождения, З.О. 1983 года рождения, М.Л. 1974 года рождения, М.Т. 1983 года рождения и Л.Р. 1991 года рождения.

По информации следствия, обвиняемые предварительно выбирали квартиры для грабежа, обрабатывали данные об этих квартирах, и затем уже грабили их. Также они крали автомобили, изготовляли фальшивые документы и незаконно реализовывали наркотические средства.

В операции по задержанию принимали участие более 300 правоохранителей Франции, Бельгии и Грузии. Также были привлечены подразделения спецназа, кинологическая служба, и использовался вертолет.

Minval.az