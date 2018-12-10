Правоохранители задержали двух граждан Азербайджана по подозрению в разбойном нападении на трех граждан Турции во Львовской области. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры в понедельник, 10 декабря.

Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от села Полоничная Каменка-Бугского района.

«Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось установить и задержать личности злоумышленников. Ими оказались 37 и 31-летний граждане Азербайджана», – говорится в сообщении.

Во время разбойного нападения преступники завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму почти 240 тысяч гривен.

Обоим иностранцам сообщено о подозрении по статье о разбое (ч.4. ст.187 УК Украины). Следственный судья Каменка-Бугского районного суда избрал одному из нападавших меру пресечения в виде содержания под стражей, а другому – круглосуточный арест. Досудебное расследование продолжается.

За грабеж мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Minval.az