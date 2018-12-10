Страны ОБСЕ должны работать в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл, выступая на заседании Совета министров ОБСЕ в Милане.

«Между тем, на Южном Кавказе мы должны продолжать работать в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», цитируют Митчелла СМИ Армении.

Он также отметил, что Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности.

Minval.az