Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил политику двойных стандартов стран Запада.

«Те правозащитники, которые активно работали на Гези-протестах, в Париже молчат, они слепы, глухи и немы. Мировые СМИ не показывают объективно то, что происходит во Франции. Они весь мир подняли на ноги на Гези-протестах. Давайте сейчас точно так же показывайте протесты во Франции. Но они не показывают, потому что они нечестные», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре по случаю Международного дня прав человека. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, никто больше не сможет давать Турции уроки демократии и прав человека. «Те, кто громче всех кричат о правах человека, с давних пор дают самые плохие примеры в этом отношении», — добавил президент Турции.

Minval.az