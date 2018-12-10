Группа японцев подала в суд на правительство страны из-за плана использовать деньги налогоплательщиков на церемонию возведения на престол нового императора. Об этом пишет South China Morning Post.

К иску, поданному в суд в Токио, присоединились около 240 человек, в том числе христиане и буддийские монахи. Они утверждают, что церемония построена на религиозных обрядах, а потому выделение средств из бюджета будет считаться нарушением разделения религии и власти, гарантированного конституцией.

Как отмечается, иск был подан после критики от принца Акишино, младшего сына нынешнего императора. На пресс-конференции в конце ноября он отметил «крайне религиозный характер» ритуала дайдзёсай — третьего, ключевого обряда церемонии. Во время него император молится за благосостояние народа и хороший урожай, а также «трапезничает» с богами.

Помимо оспаривания финансирования ритуала, истцы также просят возместить им убытки в размере 10 тысяч иен (90 долларов) за моральные страдания.

Как отмечается, это первый иск подобного рода, поданный в связи с грядущим восхождением на трон наследного принца Нарухито. Церемония запланирована на 1 мая, на следующий день после непосредственного отречения от власти его отца, нынешнего японского императора Акихито.

Бюджет на мероприятие официально не раскрывается. В то же время, по словам одного из истцов, в 1990 году церемония возведения Акихито на трон стоила бюджету 12,3 миллиона иен (108 миллионов долларов в пересчете на нынешний курс). Тогда из-за госфинансирования иски подавали около 1,7 тысячи человек. Несмотря на то, что требования отклонили, один из судов указал, что невозможно полностью отринуть подозрения в смешении религии и государства.

Акихито является 125-м императором Японии. Считается, что он ведет свое происхождение от императора Дзимму, коронованного около 660 года до нашей эры. Он занял трон в 1989 году, 23 декабря монарху исполнится 85 лет. Летом 2017 года парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий, пишет Лента.ру.

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