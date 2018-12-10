Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Банк Франции.

Регулятор прогнозирует, что рост ВВП в четвертом квартале по отношению к предыдущему составит всего 0,2 процента. При этом в октябре этот показатель ожидался на уровне 0,4 процента. Отмечается, что убытки превысили миллиард евро.

По данным мэрии Парижа, только за 1 декабря убытки составили около четырех миллионов евро. В частности, страдают гостиничный и транспортный бизнес. Федерация автоперевозчиков объявила об убытках на сумму 400 миллионов евро из-за блокады дорог.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард также рассказала в эфире телеканала CBS, что протесты несомненно отрицательно отразятся на французской экономике, передает Лента.ру.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

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