Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Об этом сообщает молдавское издание Point.md.

Додон был отстранен по запросу группы депутатов парламента Молдавии. Причиной стал отказ президента одобрить ряд законов, повторно утвержденных парламентом.

Додон заявил агентству ФАН, что речь идет о четырех законах. Среди них, в частности, закон об объявлении 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы.

Вместо президента отклоненные им законы подпишет спикер парламента Андриан Канду.

Minval.az