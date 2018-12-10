В движении «Сила в единстве», кандидат которого Григол Вашадзе проиграл президентские выборы, уверены, что Объединенная оппозиция придет к власти, сообщает портал Новости-Грузия.

«Это только вопрос времени», — заявил глава предвыборного штаба и один из лидеров оппозиционного движения Георгий Вашадзе.

«Нас поддерживает активная часть грузинского населения, которая, несмотря на давление и запугивание, пришли и сделали свой выбор. Скажу прямо: именно их выбор обусловил то, что мы готовимся к смене власти», — сказал Вашадзе, отметив, что у оппозиции «фантастические планы».

Он также сообщил о неких планах на 16 декабря – день инаугурации нового президента Грузии, но не стал раскрывать деталей, заявив: узнаете 16 числа. Напомним, ранее сообщалось, что в этот день оппозиция намерена провести акцию протеста в Телави, где и состоится церемония инаугурации.

Minval.az