В рамках уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой Кыргызстана по факту незаконного обогащения бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, следствие провело обыск в элитной 5-комнатной квартире экс-чиновника. 9 декабря бывший вице-премьер был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконное обогащение» и по решению суда водворен в СИЗО ГКНБ.
В ходе обыске в квартире Зилалиева обнаружены крупные суммы наличных денег — $100 тыс., и 2,9 млн сомов. Кроме того, обнаружены драгоценности, золото, удостоверения личности, пишет kyrtag.kg.
Следствие также продолжает устанавливать список имущества, которым владел Зилалиев. В частности в VIP-городке «Ордо» Зилалиеву принадлежит особняк стоимостью $400 тысяч. В доме полным ходом идет ремонт, на который бывшим чиновником уже потрачено более $90 тыс.