В рамках уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой Кыргызстана по факту незаконного обогащения бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, следствие провело обыск в элитной 5-комнатной квартире экс-чиновника. 9 декабря бывший вице-премьер был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконное обогащение» и по решению суда водворен в СИЗО ГКНБ.

В ходе обыске в квартире Зилалиева обнаружены крупные суммы наличных денег — $100 тыс., и 2,9 млн сомов. Кроме того, обнаружены драгоценности, золото, удостоверения личности, пишет kyrtag.kg.

Следствие также продолжает устанавливать список имущества, которым владел Зилалиев. В частности в VIP-городке «Ордо» Зилалиеву принадлежит особняк стоимостью $400 тысяч. В доме полным ходом идет ремонт, на который бывшим чиновником уже потрачено более $90 тыс.

С 2011 по 2016 годы Зилалиевым в официальном порядке представлены декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, согласно которым за указанный период времени в совокупности его доход составил всего 2 млн 541 тыс. 527 сомов. За этот же период времени доходы его супруги составили 408 тыс. 000 сомов.

Minval.az