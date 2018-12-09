Как сообщили испанские СМИ, судебные инстанции собираются предъявить на днях 41-летней Шакире серьезное обвинение. Ей инкриминируют мошенничество с целью уклонения от налогов. Обвинители считают, что певица сознательно ввела в заблуждение налоговые органы и не доплатила в итоге испанской казне больше 14 миллионов евро. Как утверждают налоговики, Шакира обманывала их, утверждая, что постоянно живет на Багамах и не является резидентом Испании.

По закону, все, кто проживет в Испании больше 183 дней на протяжении 12 месяцев, считаются резидентами и обязаны уплатить налоги со своих доходов за весь год. Причем, речь идет о суммах, заработанных не только в этой стране, а по всему миру. Чиновники заявили: они могут доказать, что на самом деле, Шакира с 2012 года практически постоянно проживает в Барселоне вместе с Жераром Пике — бойфрендом и отцом своих детей.

К такому выводу налоговики пришли, изучив данные социальных Сетей, где певица регулярно размещает фоторепортажи о своем времяпровождении в Барселоне. О том же, по мнению чиновников, свидетельствует и график регулярных посещений Шакирой ее любимых салонов красоты. Впрочем, адвокаты певицы отрицают все обвинения и считают, что так называемые «доказательства» просто несерьезны.

На самом деле, впервые претензии к Шакире по налогам были предъявлены еще в феврале этого года. Тогда певица надеялась уладить все вне зала суда, откупившись от налоговиков. Но, как видно, с чиновниками договориться не удалось. И теперь певица сильно рискует: ведь по закону, наказание за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах — от года до пяти лет тюремного заключения.

Minval.az