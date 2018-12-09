Ранее аналогичную клятву давали фермеры
Сотрудники правоохранительных органов Юкоричирчикского района Ташкентской области публично поклялись на Коране не брать взятки и не заниматься вымогательством. Об этом сообщает «Радио Озодлик».
Таким образом в Узбекистане выполняют государственную программу по противодействию коррупции, которую утвердил президент страны Шавкат Мирзиеев. По словам одного из местных милиционеров, на мероприятии присутствовал главный имам района. Свящннослужитель и дежурный инспектор части отказались комментировать церемонию присяги.