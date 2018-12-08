Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране». Такое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс сделал на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания», проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума, сообщает «Лента.ру».

По мнению главы госкомпании, российский бизнес «страну отстроил», «восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».

«Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества», — посетовал Чубайс.

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