Жительница Мексики Ванесса Понсе стала обладательницей титула «Мисс мира — 2018» на 68-м международном конкурсе красоты. Он состоялся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Соответствующее решение вынесло жюри глобального ежегодного престижного состязания.

На втором месте расположилась представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Корону победительнице этого года вручила представительница Индии Мануши Чхиллар. Она одержала победу на «Мисс мира — 2017». Россию на конкурсе представляла жительница Якутска — 19-летняя Наталья Строева. Она вошла в тридцатку лучших.

Minval.az