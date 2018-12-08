Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских бизнесменов, которых разведка считает близкими к Кремлю. Об этом сообщает The Daily Telegraph. В список вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги.

Издание сообщает, что список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила. Теперь Лондон собирается передать документ спецслужбам стран-союзников.

Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУСергея Скрипаля и его дочери.

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