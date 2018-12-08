Принц Гарри обвинил своего старшего брата, наследника британского престола Уильяма в том, что он разрушает их отношения с женой — Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания не стал вдаваться в подробности, но уточнил, что Гарри чувствует свою вину за то, что не сумел в свое время защитить свою мать — принцессу Диану, и теперь старается опекать супругу. «Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», — уточнил источник.

Отношения между членами королевской семьи стали напряженными. Ссору между братьями называли причиной, по которой Гарри с женой решили переехать из Кенсингтонского дворца. Позднее эта информация была опровергнута: супруги решили сменить место жительства ради приватности.

Minval.az